واشنطن: لن نضحي بمبادئنا مقابل علاقات أفضل مع روسيا

أعلن مساعد وزير الخارجية الأمريكي، ويس ميتشل، أن الولايات المتحدة تتطلع إلى علاقات أفضل مع موسكو، لكنها لن تضحي مقابل ذلك بمبادئها أو أصدقائها.

وقال ميتشل في كلمة ألقاها في "مؤسسة التراث"، اليوم الأربعاء: "الولايات المتحدة لن تضحي بمبادئها من أجل تحسين العلاقات مع روسيا".

وتابع ميتشل: "نحن نرى كل شيء بوضوح، وندرك ما هي التحديات التي أمامنا، وسنزيد من تقديرنا للعدوان الروسي، طالما الرئيس (فلاديمير) بوتين لم يختر طريقا آخر".

ومثلت العلاقات الروسية–الأمريكية محور محادثات مؤخرا، بين وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ونظيره الأمريكي مايك مومبيو، الذي جدد "اهتمام الولايات المتحدة بتحسين علاقاتها مع روسيا"، مشيرا إلى أن "ذلك يتطلب أن تُظهر روسيا استعدادها للقيام بخطوات محددة، بما في ذلك تدخلها في الشؤون الداخلية للولايات المتحدة".

وقد سبق ووصف المسؤولون الروس وكذلك الأمريكيون العلاقات بين البلدين بأنها تمر بـ "أسوأ مراحلها".

المصدر: وكالات