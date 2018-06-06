بالفيديو.. تدريبات إسرائيلية على اعتراض صواريخ تحاول استهداف منصات تنقيب الغاز

أتمت قوات البحرية الإسرائيلية الأسبوع الماضي تدريبا عسكريا بحريا، للتمرن على تدمير سفن معادية في البحر، واعتراض صواريخ تحاول استهداف منصات تنقيب الغاز.

ووفقا لبيان صدر عن الجيش الإسرائيلي، شمل التدريب سيناريوهين، سيناريو الدفاع، وسيناريو الهجوم، في عرض البحر.

وجاء في البيان أن "مقاتلة إسرائيلية قامت في الجزء الأول من التدريب، بإطلاق صاروخ باتجاه منصة للتنقيب عن الغاز، ومع رصد الصاروخ عن طريق أجهزة الدفاع على السفينة، اعترض جهاز الدفاع "براك" الموجود عليها الصاروخ بنجاح". مضيفا أنه: "ركبت مؤخرا على هذه السفينة من طراز "ساعار 4.5" أجهزة حديثة في مجالات الكشف، والمحاربة الإلكترونية، والمراقبات، أحد هذه الأجهزة كاشف الاتجاه والبعد، الذي حسن بشكل ملحوظ مسافات الكشف والرصد، وقدرات تعقب ودقة السفينة".

كما اختبر في هذا التدريب استخدام السفينة التشغيلي لأول مرة بصورتها المطورة.

أما في السيناريو الثاني، الذي نفذ في نفس اليوم، فقد دمر هدف بحري يحاكي سفينة عدو عن طريق صاروخين بحريين أطلقا من سفينتي سلاح البحرية الإسرائيلية "لاهاف" و "كيدون".

المصدر: RT