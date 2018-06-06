ما هي هدية بوتين لنظيره الصيني هذه المرة؟

تكتم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الذي أهدى صندوق آيس كريم للرئيس الصيني شي جين بينغ عام 2016، على طبيعة الهدية التي سيحملها لنظيره بينغ، خلال زيارته للصين الأسبوع الجاري.

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ومن المقرر أن يزور بوتين الصين من 8 إلى 10 يونيو الجاري، وسيعقد محادثات مع رئيس جمهورية الصين الشعبية شى جين بينغ ويشارك في قمة منظمة شنغهاى للتعاون التي تستضيفها الصين.

وقال بوتين ممازحا المدير العام لمؤسسة وسائل الإعلام الصينية (تشاينا ميديا غروب)، شن هاي سيون، في المقابلة التي أجراها معه قبيل توجهه إلى بكين: "أي نوع من المفاجأة سيكون إذا أخبرته سلفا بالهدية التي سأقدمها له هذه المرة، فليكن أمر هذه الهدية سرًا بيني وبينك، سأهمس لك بها في أذنك"، حسبما نشرت هذه المؤسسة اليوم على موقعها على الإنترنت.

وأجرى بوتين هذه المقابلة الصحفية قبيل توجهه لحضور قمة منظمة شنغهاى للتعاون.

وفي سبتمبر 2016، قدم بوتين صندوقا كاملا من الآيس كريم الروسي لـ "شي جين بينغ" الذي التقاه في مدينة هانغتشو الصينية، حيث عقدت قمة مجموعة العشرين. وفي بداية الاجتماع الثنائي، أبلغ الرئيس الروسي نظيره الصيني، أن رجال الأعمال الصينيين أخبروه خلال محادثة في مدينة فلاديفوستوك الروسية، أن الصينيين يحبون المثلجات الروسية ويتلذذون بتناولها، ما حمله على إحضار صندوق كامل هدية للرئيس الصيني.

المصدر: نوفوستي

سعيد طانيوس