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فقدان 192 شخصا جراء ثوران بركان في غواتيمالا

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فقدان 192 شخصا جراء ثوران بركان في غواتيمالا
Reuters
غواتيمالا
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قال مدير مصلحة تخفيف آثار الكوارث الطبيعية في غواتيمالا سيرخيو كابانياس، إن عدد المفقودين جراء ثوران بركان "فويغو" بلغ نحو 200 شخص.

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وجاء في بيان لكابانياس نشر في مؤتمر صحفي لحكومة غواتيمالا: "لدينا 192 مفقودا، سجلنا أسماءهم وأعمارهم وأماكن سكنهم".

من جهته أفاد المعهد الوطني للعلوم القضائية في غواتيمالا بأنه عثر على جثث 75 ضحية، مشيرا إلى أنه تم تحديد هوية 23 منهم فقط.

وكان مدير المعهد فانويل غارسيا أعلن في وقت سابق عن مصرع 72 شخصا جراء ثوران بركان "فويغو"، مضيفا أن 35 شخصا نقلوا إلى المستشفيات فيما لا تزال الحالة الصحية لمعظمهم حرجة.

المصدر: نوفوستي

أولغا رودكوفسكايا

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