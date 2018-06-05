أردوغان: حان دور قنديل وسنجار وسنذهب إلى أي مكان يهدد أمن بلدنا

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الثلاثاء، أن دور قنديل وسنجار معقلي منظمة "بي كا كا" شمالي العراق قد حان، مشددا على أن أنقرة ستذهب إلى أي مكان يهدد أمن البلاد.

وصرح الرئيس التركي في وقت سابق اليوم، إن قوات بلاده ستدخل قضاء سنجار شمالي العراق إذا تطلب الأمر للقيام بما يلزم ضد مسلحي منظمة "بي كا كا".

وجاءت تصريحاته خلال كلمته أمام حشد من أنصار حزب "العدالة والتنمية" (الحاكم) في ولاية "زونغولداق" شمالي تركيا، في إطار الحملة التي تسبق الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المبكرة التي ستشهدها البلاد 24 يونيو 2018.

وأضاف أردوغان أن عدد المسلحين الذين تم تحييدهم مؤخرا في عملية عفرين شمالي سوريا، بلغ 4497، فيما تمكنت القوات التركية من تحييد 446 شمالي العراق و443 آخرين في تركيا.

وشدد على أن بلاده قصمت ظهر منظمة "بي كا كا" من خلال عمليات ناجحة خلال العامين الماضيين، وبدأت اتخاذ الخطوات اللازمة لتجفيف مستنقعات الإرهاب الأخرى بعد "عفرين".

ولفت أردوغان إلى أن تركيا عاقدة العزم على جعل "بي كا كا" تدفع ثمن كل قطرة دم أريقت من أبناء الشعب التركي.

المصدر: الأناضول