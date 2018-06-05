المتحدث باسم الخارجية التركية: اليونان أثبتت بوضوح أنها الملاذ الآمن للانقلابيين

قال المتحدث باسم الخارجية التركية حامي آقصوي، الثلاثاء، إن اليونان أثبتت بوضوح أنها بلد يوفر ملاذا آمنا للانقلابيين.

إقرأ المزيد

وجاء ذلك في بيان له ردا على إطلاق أثينا سراح 8 "إنقلابيين" فروا إلى اليونان عقب محاولة الانقلاب الفاشل في تركيا منتصف يوليو 2016.

وأضاف أن إطلاق، بلد يدعي أنه مهد الديمقراطية، سراح شرذمة من "الخونة" حاولت الإطاحة بالنظام الديمقراطي في دولة مجاورة لا يتفق مع القانون الدولي وحقوق الجوار.

وذكّر آقصوي، برفض أثينا إعادة "الانقلابيين" إلى تركيا رغم طلب أنقرة إعادتهم عدة مرات، مشيرا إلى أن القضاء اليوناني يتسم بالانحياز.

وتابع: "أطلقت السلطات اليونانية مؤخرا سراح انقلابي من أصل 8 فروا إليها عقب الانقلاب.. وقد علمنا إطلاق اليونان سراح بقية الانقلابيين السبعة خلال الأيام الماضية".

وشدد المتحدث باسم الخارجية التركية أن بلاده مصرة على موقفها بضرورة إعادتهم إلى تركيا لتقديمهم إلى العدالة.

المصدر: وكالات