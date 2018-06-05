وسائل إعلام: واشنطن عاجزة عن إقناع نيودلهي بعدم شراء "إس-400"

اعتبرت صحيفة "ذا هندو" أنه من المستبعد أن تقنع واشنطن نيودلهي بعدم شراء منظومات "إس-400" الصاروخية، مشيرة إلى أنها ستتخلى قريبا عن محاولتها للضغط على الهند في هذا الشأن.

ونقلت الصحيفة عن فرانك أودونيل، الخبير في مركز بيلفر للعلوم والعلاقات الدولية بجامعة هارفارد الأمريكية، الذي قال في هذا الشأن: "في نهاية المطاف ستتخلى واشنطن عن تهديداتها وستقبل عملية شراء الهند للمنظومة، بعد أن يفسر الدبلوماسيون الهنود لنظرائهم الأمريكيين بأن تزويد الجيش الهندي بمنظومات "إس-400" يطابق سياسة ترسيخ القدرات الإقليمية لردع العدوان الصيني التي تتمسك بها كل من واشنطن ونيودلهي."

في حين أشار الخبير في المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية بلندن، دوغلاس باري، إلى أن اقتناء الهند لهذه المنظومة الصاروخية قد يسبب ليس مشاكل سياسية فحسب بل وتقنية أيضا.

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ويقول باري: "إس-400 هي منظومة صواريخ متوسطة وطويلة المدى، ومن أجل أن تحقق أكبر قدر من الفعالية، يجب أن تكون متكاملة مع منظومات ومكونات أنظمة الدفاع الجوي الأخرى، مثل الرادارات. وإذا اشترت الهند هذه الرادارات من الولايات المتحدة أو من الدول الغربية الأخرى، فمن المستحيل أن تحقق نيودلهي مستوى التكامل اللازم بسبب وجود مشاكل أمنية".

وكانت وسائل إعلام قد أفادت بأن وزارة الدفاع الهندية طلبت من لجنة الأمن الحكومية الهندية الموافقة على شراء خمس منظومات من صواريخ إس-400 التي تقدر قيمتها بـ5.5 مليار دولار.

وأثارت هذه الأنباء قلق واشنطن، حيث صرح وليام ثورنبيري، رئيس لجنة شؤون القوات المسلحة في مجلس النواب الأمريكي، بأن قرار الهند بهذا الشأن قد يخلق صعوبات في عدد من مجالات التعاون الدفاعي بين واشنطن ونيودلهي.

المصدر: تاس

ناتاليا أوسمان