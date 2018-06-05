الاتحاد الأوروبي يعلن 5 مبادئ للتعامل مع روسيا

أفادت مايا كونسيانتشيش، المتحدثة الرسمية باسم مفوضة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، فيديريكا موغيريني، بأن أوروبا تواصل تعاملها مع روسيا بناء على المبادئ الخمسة المعروفة.

وأضافت كونسيانتشيش اليوم الثلاثاء خلال إحاطة إعلامية ردا على سؤال حول إمكانية تحسين العلاقات مع روسيا، أن جميع الدول الأوروبية اتفقت على هذه المبادئ في عام 2016 وأكدت عليها في أبريل الماضي.

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ومن هذا المنطلق تمثل المبادئ الخمسة المذكورة أساسا للسياسة الخارجية الأوروبية تجاه روسيا.

المبدأ الأول - ضرورة تنفيذ اتفاقيات مينسك حول تسوية الأزمة الأوكرانية. ويعتبر الاتحاد الأوروبي هذا المبدأ شرطا أساسيا لأي تحرك إيجابي ونوعي في العلاقات بين موسكو وبروكسل. فيما يواصل الاتحاد الأوروبي عدم الاعتراف بانضمام شبه جزيرة القرم إلى روسيا.

المبدأ الثاني - تعزيز العلاقات مع بلدان "الشراكة الشرقية" ومن بينها مع مولدافيا وبيلاروس وأوكرانيا وأذربيجان وأرمينيا وجورجيا. ويرى خبراء أن هذا البند يهدف إلى منع التكامل الاقتصادي والسياسي بين روسيا ودول الاتحاد السوفياتي السابق.

المبدأ الثالث - (الاستدامة الداخلية في الاتحاد الأوروبي)، ويعني ذلك تحقيق أمن الطاقة والتصدي لما يسمى بـ"الدعاية الروسية".

المبدأ الرابع - أوروبا ستعيد التعاون مع روسيا في بعض المجالات الانتقائية، ومن بينها الأزمة السورية واستئناف العلاقات مع إيران وقضية كوريا الشمالية. علما أن موغيريني شددت على أن التعاون مع موسكو ممكن في مسائل أخرى ذات أهمية للاتحاد الأوروبي.

المبدأ الخامس - العمل مع الشباب الروسي، بإنشاء مشاريع مشتركة بين ناشئين روس وأوروبيين.

المصدر: وكالات

مكسيم ميلنيك