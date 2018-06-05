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نتنياهو: هنالك بلدان عربية تشعر بخطر إيران وبالتالي إخراجها ضروري من سوريا

مراسم استقبال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في قصر هوفبورغ في النمسا

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وصل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين فيينا في زيارة عمل يناقش خلالها سبل تطوير العلاقات الثنائية والقضايا الدولية ذات الاهتمام المشترك وعلى رأسها التسوية في سوريا وأوكرانيا.

ومن المقرر كذلك أن أن يجري بوتين مباحثات مع الرئيس النمساوي، ألكسندر فان دير بالين، والمستشار، سيباستيان كورتس، ويوقع عددا من الاتفاقيات الثنائية.

وتصادف زيارة بوتين اليوم الثلاثاء إلى النمسا، مرور 50 عاما على بدء إمدادات الغاز من الاتحاد السوفيتي السابق إلى هذه الدولة الأوروبية.

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