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بوتين يكشف عن موقف موسكو من احتمال انضمام أوكرانيا لحلف الناتو

أخبار العالم

بوتين يكشف عن موقف موسكو من احتمال انضمام أوكرانيا لحلف الناتو
Sputnik
قمة حلف الناتو في وارسو عام 2016
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صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في مقابلته مع قناة ORF النمساوية، بأن مسألة انضمام أوكرانيا لحلف الناتو تهم موسكو، لكن الشعب الأوكراني هو من يتخذ قرارا في هذا الشأن.

وقال بوتين ردا على سؤال حول احتمال حل القضية الأوكرانية في حال أعلنت أنها بلد محايد بدلا من الانضمام إلى حلف الناتو: "فيما يتعلق بموقف الحياد الأوكراني فهو مسألة يتخذها الشعب الأوكراني والقيادة الأوكرانية. بالنسبة لروسيا، من المهم ألا تظهر على الأراضي الأوكرانية منشآت عسكرية تهدد أمننا، على سبيل المثال منظومات دفاع جوية مضادة للصواريخ تحاول إبطال قدراتنا النووية".

وتابع الرئيس الروسي: "هذا مهم بالنسبة لنا ولا أخفي ذلك، لكن في نهاية المطاف هذا الأمر يختاره الشعب الأوكراني نفسه والإدارة التي تنتخب بطريقة شرعية". 

المصدر: وكالات 

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