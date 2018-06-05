 
مباشر
عاجل
نتنياهو: هنالك بلدان عربية تشعر بخطر إيران وبالتالي فإن إخراجها من سوريا بات ضروريا

مقتل 10 مصلين بتفجير 3 فتيات أنفسهن داخل مسجد في النيجر

أخبار العالم

مقتل 10 مصلين بتفجير 3 فتيات أنفسهن داخل مسجد في النيجر
AFP ISSOUF SANOGO
مدينة ضفة، النيجر، أرشيف
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/kbv4

قتل 10 مصلين في سلسلة تفجيرات انتحارية نفذتها 3 فتيات مساء أمس الاثنين داخل مسجد في مدينة ضفة كبرى مدن جنوب شرق النيجر.

وأفاد متحدث باسم الجيش النيجيري بأن 3 انتحاريات فجرن أنفسهن داخل مسجد في مدينة ضفة، الأمر الذي أدى إلى مصرع 10 مصلين وإصابة آخرين.

ولا تزال المنطقة المحيطة بمدينة ضفة القريبة من بحيرة تشاد، والحدود مع نيجيريا وتشاد وكاميرون، تنشط فيها جماعة "بوكو حرام" الإرهابية المتشددة.

المصدر: رويترز

أولغا رودكوفسكايا

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

بينما يعقد نتنياهو مؤتمرا صحفيا مع ماكرون تظاهرات حاشدة ضد زيارته إلى فرنسا