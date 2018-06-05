مقتل 10 مصلين بتفجير 3 فتيات أنفسهن داخل مسجد في النيجر

قتل 10 مصلين في سلسلة تفجيرات انتحارية نفذتها 3 فتيات مساء أمس الاثنين داخل مسجد في مدينة ضفة كبرى مدن جنوب شرق النيجر.

وأفاد متحدث باسم الجيش النيجيري بأن 3 انتحاريات فجرن أنفسهن داخل مسجد في مدينة ضفة، الأمر الذي أدى إلى مصرع 10 مصلين وإصابة آخرين.

ولا تزال المنطقة المحيطة بمدينة ضفة القريبة من بحيرة تشاد، والحدود مع نيجيريا وتشاد وكاميرون، تنشط فيها جماعة "بوكو حرام" الإرهابية المتشددة.

المصدر: رويترز

أولغا رودكوفسكايا