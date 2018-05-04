اللجنة العليا للانتخابات التركية توافق على طلبات 4 مرشحين وترفض 3 آخرين

وافقت اللجنة العليا للانتخابات في تركيا، على طلبات 4 مرشحين لخوض الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في 24 يونيو المقبل، ورفضت طلبات 3 أشخاص.

وأعلنت اللجنة في بيان، قرارها بشأن طلبات الترشح التي تقدم بها كل من رؤساء أحزاب: "الوطن" دوغو بارينجاك، و"إيي" مرال أكشنار، و"السعادة" تمل قره ملا أوغلو، و"العدالة" فجدت أوز.

من جهة ثانية، رفضت اللجنة طلبات ترشح 3 أشخاص آخرين وهم: نجدت جان، وسلامي قره غوز، وبولنت غوركوت، لعدم استكمالهم المعلومات والوثائق اللازمة ضمن فترة الترشح.

تجدر الإشارة إلى أن القانون الانتخابي في تركيا يشترط على الأحزاب السياسية أن تكون أسست فروعا لها في نصف الولايات التركية على الأقل (81 ولاية)، وعقدت مؤتمرها التأسيسي قبل 6 أشهر على الأقل من تاريخ الانتخابات، أو وجود كتلة برلمانية لها مؤلفة من 20 نائبا، من أجل خوض الانتخابات.

وفي 18 أبريل الماضي، أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مقترحا لحزبي "العدالة والتنمية" الذي يرأسه، و"الحركة القومية"، بإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في 24 يونيو 2018، بدلا من نوفمبر 2019.

المصدر: الأناضول

نادر همامي