سفينة تركية تحاول صدم قارب عسكري يوناني في إيجه للمرة الثانية هذا العام

ذكر موقع "militaire.gr" اليوناني أن سفينة شحن تركية حاولت صدم قارب عسكري يوناني، في بحر إيجه، في حادث خطير آخر هذا العام، قد تكون له تداعيات بين البلدين الجارين.

إقرأ المزيد

ووقع هذا الحادث الطارئ فجر اليوم الجمعة حوالى الساعة الرابعة صباحا بالتوقيت المحلي بالقرب من جزيرة ليسفوس.

وقال الموقع الذي نقل النبأ: إن "السفينة التجارية التركية اقتربت من جهة اليسار من القارب اليوناني أرماتولوس الذي كان يقوم بدوريات في شرق ميتيليني، حيث حاولت القيام بمناورة لصدم الجزء الأوسط من القارب، لكنها سرعان ما دخلت المياه التركية بعد أن فشلت بإلحاق أذى كبير به".

إقرأ المزيد

ولم يصب أي من أفراد طاقم الزورق بأذى، كما لم يصب الزورق الحربي بأضرار خطيرة، ولكن هذا الحادث يعتبر حلقة جديدة وخطيرة في سلسلة الحوادث المتلاحقة بين البلدين في بحر إيجه، حسبما كتب الموقع.

وتدهورت العلاقات بين أثينا وأنقرة بشكل حاد في الأشهر الأخيرة، بسبب إلقاء تركيا بظلال من الشك على أحقية سيطرة اليونان على عدد من الجزر في بحر إيجه، وهي تنتهك باستمرار المجال الجوي والبحري لليونان. وفي فبراير الماضي، صدمت سفينة تركية سفينة تابعة لخفر السواحل اليوناني.

ويقبع منذ أوائل شهر مارس الماضي، عسكريان يونانيان في سجن تركي، تم توقيفهما بعدما عبرا خطأ الحدود بين البلدين أثناء قيامهما بأعمال الدورية.

ويؤدي خطاب السياسيين في كلا البلدين إلى تصعيد التوتر بين الدولتين الجارتين العضوتين في حلف شمال الأطلسي (الناتو).

المصدر: نوفوستي

سعيد طانيوس