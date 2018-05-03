يوم انقض التحالف السعودي الإيراني على أمريكا

ألزمت محكمة أمريكية إيران بدفع 10.3 مليارات دولار تعويضا عن هجمات 11 سبتمبر عام 2001 في الولايات المتحدة الأمريكية.

ولاشك أن حكما كهذا سوف يصبح مدعاة لسرور أعداء إيران وعلى رأسهم المملكة العربية السعودية، إلا أنه سرور في غير محله، فالرياض وطهران في هذا الموقف تحديدا تقفان معا على جبهة واحدة.

لقد عادت الدول الأنغلوساكسونية إلى ممارسة منهج محاكم التفتيش في إدانة المتهم أولا وعليه بعدها إثبات براءته، بحيث يصبح الاعتراف هو سيد الأدلة، أما إجبار أي شخص على الاعتراف بأي تهمة فأمر هيّن طالما توفرت وسائل التعذيب المناسبة، وتتكرر الممارسات ذاتها على مستوى الدول، مع اختلاف أدوات التعذيب التي يمكن أن تستبدل الحديد الساخن بالصواريخ أو العقوبات.

تابعنا هذا المنهج في العامين الأخيرين، بينما انهارت القضايا الملفقة ضد روسيا، من فضيحة المنشطات والتدخل في الانتخابات الأمريكية وحتى تسميم العميل المزدوج، بينما يحاول الغرب، وبدون أية أدلة دفع روسيا إلى الاعتراف بما لم يكن له وجود على أرض الواقع، إنه ذات المنهج الذي تتبعه الولايات المتحدة الأمريكية حاليا مع إيران.

لعلنا نذكر أن قضية مشابهة تواجه المملكة العربية السعودية في نفس المحكمة، وإذا انطلقنا من حكم المحكمة الأخير الذي "عجزت فيه إيران عن إثبات عدم تورطها" في الهجمات الإرهابية، فإن السعودية تمتلك فرصا أقل لإثبات عدم تورطها. أعتقد أن الرياض تصلي الآن من أجل أن تكون كل التأكيدات الخاصة بالديمقراطية، والفصل بين السلطات، واستقلال القضاء، وسيادة القانون في الولايات المتحدة الأمريكية مجرد خرافات وأوهام، وأن قرار المحكمة بشأن إيران مرجعه أمر مباشر من إدارة الرئيس ترامب، وأنه لن يعطي أمرا مشابها ضد السعودية بطبيعة الحال.

لكنني أخاف أن مدعاة التفاؤل للمملكة العربية السعودية في هذا الأمر ليست كبيرة، فلدى ترامب الكثير من الأوراق التي يمكنه الضغط بها على الرياض، منها على سبيل المثال استبدال الجنود الأمريكيين في سوريا بجنود سعوديين، أو تحميل السعودية فاتورة المصروفات العسكرية الأمريكية في سوريا، أو السماح بنصيب للشركات الأمريكية في سوق النفط الأوروبية، أو إجبار السعودية على رفض استيراد البضائع الصينية لصالح استيراد البضائع الأمريكية، أو ضخ مزيد من الاستثمارات في سندات الدين الأمريكي، وغيرها. بتعبير آخر، فالولايات المتحدة الأمريكية اليوم في أزمة، وتحتاج إلى "حلفائها الصغار" كي تلقي عليهم تكاليف وأعباء وتداعيات الأزمة، وواشنطن تحتاج إلى أوراق ذات قيمة لتضغط بها جيدا على الرياض، لأن السعوديين ما زالوا يتجرأون على المعارضة أحيانا، أو يوافقون على مضض، وابتسامة الرضا لا ترتسم على وجوههم. أضف إلى ذلك أن كراهية الأجانب والإسلاموفوبيا، ومجرد العدوانية تستشري في المجتمع الأمريكي كلما غرق أكثر في أزمته، ويصبح على المهاجرين، المسلمين وكذلك المكسيكيين أن يدفعوا! ذلك هو المزاج العام لغالبية الأمريكيين، وكل ما فعله ويفعله ترامب ليس سوى استغلال له، وكلما استفحلت الأزمة زاد ذلك المزاج قوة، ولن يكون ذلك أمرا مؤقتا، بل هو توجه بعيد المدى.

لذلك فإنني أعتقد أن مسألة إدانة المملكة العربية السعودية بالتورط في هجمات الحادي عشر من سبتمبر الإرهابية، شأنها في ذلك شأن إيران، هي مسألة وقت وحسب، لتصبح السعودية وإيران في قارب واحد، على الرغم من المفارقة الساخرة التي يمكن أن يحدثها وجود هاتين الدولتين في خندق واحد..

أظن أن من يضحك اليوم ملء شدقيه هو العقيد القذافي من العالم الآخر.

المحلل السياسي ألكسندر نازاروف