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ألمانيا تعتزم وقف منح أموال للاجئين ملزمين بالرحيل

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ألمانيا تعتزم وقف منح أموال للاجئين ملزمين بالرحيل
Reuters / Fabrizio Bensch
وزير الداخلية الألماني هورست زيهوفر
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يعتزم وزير الداخلية الألماني هورست زيهوفر منح اللاجئين الملزمين بالرحيل من ألمانيا مخصصات عينية بدلا من الأموال.

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وقال زيهوفر في تصريحات خاصة لصحيفة "باساور نويه بريسه" الألمانية في عددها الصادر، الخميس، "يتعين علينا تشديد القواعد بالنسبة للأشخاص الذين ليس لديهم حق في البقاء، كي يعودوا إلى مواطنهم".

وأوضح أنه سيعرض خطة هيكلية عن هذا الأمر بحلول نهاية شهر مايو الجاري.

وأضاف زيهوفر أنه سوف يعدّ مع وزير التنمية الألماني جيرد مولر برنامجا ينص على تقديم مساعدات للاجئين الذين يشرعون في العودة إلى مواطنهم مجددا.

وقال زيهوفر: "عندما يقضي أشخاص هنا عدة أعوام، فإن العودة تكون صعبة للغاية، غالبا لأسباب شخصية تماما"، مشدداً على ضرورة التوضيح من البداية متطلبات الحصول على حماية في ألمانيا وإعادة من لا يمتلكها على الفور إلى بلاده.

المصدر: وكالات + صحيفة "باساور نويه بريسه" الألمانية

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