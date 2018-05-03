قتيل بمحاولة سرقة مصرف في أرمينيا والمهاجم ضابط شرطة

قتل شخص وأصيب اثنان أثناء محاولة سرقة مصرف في العاصمة الأرمنية يريفان، حيث تمكنت الشرطة من إلقاء القبض على المهاجم.

وأكدت الشرطة الأرمنية أن رجلا مسلحا ببندقية وسكين وقنبلة يدوية اقتحم أحد فروع مصرف HSBC في العاصمة، وأصاب اثنين من موظفيه توفي أحدهما لاحقا متأثرا بجروحه.

وسرق المهاجم مبلغا كبيرا من أموال المصرف، لكنه فشل في الهرب من موقع الحادث، واعتقل في محيط المصرف.

وذكرت الشرطة أن المجرم تصدى لعناصر الشرطة وأصاب أحدهم، لكن أفراد الأمن تمكنوا من إلقاء القبض عليه، ليتبين لاحقا أن المهاجم ضابط برتبة عقيد في شرطة المرور.

وجاء هذا الحادث على خلفية حالة عدم الاستقرار التي تشهدها أرمينيا في الأسابيع الأخيرة، حيث أسفرت الاحتجاجات الشعبية المعارضة عن إقالة رئيس الوزراء سيرج سركسيان وحكومته.

المصدر: وكالات

نادر عبد الرؤوف