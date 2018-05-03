باكستان: لا صفقة مع واشنطن للإفراج عن طبيب ابن لادن

أكدت وزارة الخارجية الباكستانية أن إسلام آباد لا تبحث مع واشنطن أي "صفقة" للإفراج عن الطبيب شكيل أفريدي الذي ساعد الولايات المتحدة في تصفية رأس تنظيم "القاعدة" أسامة بن لادن.

ويأتي هذا التأكيد على لسان المتحدث باسم الخارجية الباكستانية محمد فيصل بعد أيام من قيام السلطات الباكستانية بنقل الطبيب من السجن في مدينة بيشاور شمال غربي البلاد إلى مكان آخر لم يتم الكشف عنه.

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وعقب خطوة السلطات الباكستانية هذه، بدأت التقارير الإعلامية تتحدث عن احتمال الإفراج عن شكيل أفريدي، الذي لا يزال بالسجن منذ عام 2012، حين أصدرت المحكمة حكما بسجنه 33 سنة لصلاته مع المسلحين.

وتسعى الولايات المتحدة للإفراج عن الطبيب الذي ساعد وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية في تحديد مكان وجود أسامة بن لادن، وتنفيذ عملية لتصفيته في أوائل مايو 2011، لكن باكستان ترفض الإفراج عنه، مشيرة إلى أنه انتهك قوانين البلاد.

المصدر: أسوشيتد برس

أنطون زوييف