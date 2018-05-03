موسكو تدعو الجميع للتمسك بالاتفاق النووي الإيراني بلا شروط

دعا وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إسرائيل لتقديم المعطيات حول استمرار إيران ببرنامجها النووي إلى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، في حال امتلاكها مثل هذه الوثائق.

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وقال لافروف في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الأردني، أيمن الصفدي: "إذا كانت إسرائيل أو أي أحد كان، قد حصل على وثائق تؤكد كما يقولون، استمرار خطط تطوير أسلحة نووية في إيران، فيجب تقديم هذه الوثائق فورا إلى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، المسؤولة عن تنفيذ خطة العمل الشاملة المشتركة"​​​.

وأوضح وزير الخارجية الروسي، أن العالم سيفقد إحدى الوثائق الهامة حول عدم انتشار أسلحة الدمار الشامل، في حال انسحاب الولايات المتحدة من خطة العمل الشاملة المشتركة بشأن البرنامج النووي الإيراني.

وقال لافروف: "إذا أعلنت الولايات المتحدة، مثلما قال الرئيس ترامب مرارا، عن خروجها من هذه الاتفاقية، فبالطبع، نحن جميعا، المجتمع الدولي، سنفقد إحدى أهم الأدوات التي تسهم في تأمين نظام منع انتشار أسلحة الدمار الشامل"​​​.

وأضاف: "كما أكد مرارا رئيسنا، بما في ذلك خلال المكالمة الهاتفية مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، فإن هذا الاتفاق يجب أن تتمسك به، دون أي شروط، كل الأطراف التي توصلت إليه سابقا".

المصدر: وكالات