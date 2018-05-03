لافروف: ترامب اقترح على بوتين الاجتماع في أقرب وقت ممكن

أكد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اقترح خلال محادثته الهاتفية مع الرئيس فلاديمير بوتين في مارس الماضي، اجتماعا ثنائيا "في أقرب وقت ممكن".

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إلا أن الوزير الروسي لفت الانتباه في مقابلة مع مجلة "بانوراما" الإيطالية نشرت اليوم الخميس، إلى حقيقة أن قرار السلطات الأمريكية بإبعاد 60 موظفا من البعثات الدبلوماسية الروسية، وإغلاق القنصلية في سياتل، بذريعة حادث تسمم العقيد السابق في الاستخبارات العسكرية الروسية سيرغي سكريبال في المملكة المتحدة، تم بعد وقت قصير من المحادثة الهاتفية بين الرئيسين الروسي والأمريكي.

ومع ذلك، اعتبر لافروف أن المحادثة الهاتفية بين الرئيسين "كانت ذات طبيعة بناءة".

وقال لافروف في المقابلة: "هاتف ترامب فلاديمير بوتين يوم 20 مارس الماضي لتهنئته بالفوز في الانتخابات الرئاسية، وأكد من جديد رغبته في إيجاد أرضية مشتركة حول مجموعة واسعة من القضايا. واقترح عقد قمة ثنائية في أقرب وقت ممكن، ودعاه إلى البيت الأبيض، وتحدث عن الرغبة في تنسيق الجهود على الساحة الدولية، والعمل معا للحد من سباق التسلح".

المصدر: نوفوستي

سعيد طانيوس