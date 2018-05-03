حزب العدالة والتنمية يرشح أردوغان رسميا للانتخابات الرئاسية

أعلن حزب العدالة والتنمية التركي، اليوم الخميس، عن ترشيح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان رسميا للانتخابات الرئاسية المزمعة في 24 يونيو المقبل.

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وشكل حزب العدالة تحالفا مع حزب "الحركة القومية"، بزعامة دولت بهجلي.

وذكر مسؤول في "حزب الشعب الجمهوري"، وهو حزب المعارضة الرئيسي في تركيا، أن الحزب توصل إلى اتفاق مع 3 أحزاب أخرى من المعارضة، لتشكيل تحالف في الانتخابات المبكرة.

وكان الرئيس التركي السابق، عبد الله غول، أعلن يوم السبت الماضي، عدم ترشحه لانتخابات الرئاسة، وذلك بعد عدم تحقق شرطه الوحيد الذي كان يقضي بتوافق المعارضة على ترشيحه للرئاسة، إذ أصرت زعيمة "الحزب الجيد"، ميرال أكشنر، على ترشحها للرئاسة عن حزبها.

وتجري الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التركية، في 24 من يونيو المقبل، يليها التحول الرسمي إلى النظام الرئاسي، بعد التعديلات الدستورية التي أقرت في الاستفتاء الذي أجري منتصف أبريل من العام الماضي.

المصدر: وكالات