وزير التعليم المصري غاضبا: "أنا مش شغال في إسرائيل" (فيديو)

هاجم وزير التربية والتعليم المصري، طارق شوقي، الحملة الموجهة ضد قرار الوزارة بتعريب مناهج المدارس التجريبية وتطبيق نظام جديد على جميع المدارس في مصر.

وقال الوزير المصري: "من العيب اتهام وزير التربية والتعليم في مصر بالتعريب.. أنا مش شغال في إسرائيل".

وقال شوقي، خلال ضمن برنامج "كل يوم" على فضائية "أون إي"، مساء الأربعاء، "إننا عادة ما ننحرف للقضايا الثانوية في ما يجري طرحه من قرارات ولا نعطى أنفسنا فرصة لشرح القضية الرئيسية"، موضحا أن مستوى التعليم المصري ليس مريضا، وبه تشوهات كثيرة اشتكى منها الجميع، ومن أول يوم له عقدت الوزارة العزم على حل معظم هذه المشاكل عن طريق بناء نظام جديد.

وأضاف شوقي أن مصر بها 55 ألف مدرسة، منها 7 آلاف مدرسة لغات، و700 مدرسة تجريبي، و300 دولي، وهو ما يعني أن 47 ألف مدرسة حكومية تعاني، موضحا أن المدارس الحكومية المجانية ستكون بجودة ومعايير عالية كما نص الدستور، بما يحقق الهوية المصرية والانتماء وبقاء اللغة العربية هي الأصل، مع تدريس الإنجليزي من "كي جي وان".

وتابع: "نسعى لأن تكون المدارس الحكومية أكثر جاذبية، ونصلح عيوب موجودة بالفعل والجميع أقر بها".

المصدر: صحف مصرية