الصين تنشر سرا منظومة دفاع جوي في الجزر المتنازع عليها

أعلن البنتاغون أن الصين نشرت بشكل سري صواريخ كروز مضادة للسفن ونظاما صاروخيا مضادا للطائرات، في مواقعها الثلاثة بالجزر المتنازع عليها في أرخبيل نانشا في بحر الصين الجنوبي.

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وقال متحدث على دراية بمعلومات استخبارية، اليوم الخميس: "إن المزيد من عسكرة المواقع هذه لن يؤدي إلا لزيادة التوتر وزيادة عدم الثقة بين الأطراف التي تطالب بحقوقها على هذه الأراضي".

ووفقا لتقديرات المخابرات الأمريكية، فقد تم نشر الأنظمة على مدى الثلاثين يوما الماضية في شعاب سابي، ومسيتشف (ميجي) وفايري- كروس.

وفي وقت سابق، ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال"، أن الصين نشرت في موقعين لها على الجزر المتنازع عليها، معدات خاصة قادرة على التشويش على أنظمة الاتصالات وأنظمة الرادار.

وتوجد بين الصين واليابان وفيتنام والفلبين، خلافات حول الحدود البحرية ومناطق المسؤولية في بحر الصين الجنوبي وبحار شرق الصين.

وقضت محكمة التحكيم الدائمة في لاهاي، في يوليو 2016، وبدعوى مقدمة من الفلبين، بأن الصين لا تملك أي مبرر للمطالبات الإقليمية في بحر الصين الجنوبي. وقررت المحكمة أن الأراضي المتنازع عليها في أرخبيل سبراتلي (نانشا) ليست جزرا ولا تشكل منطقة اقتصادية حصرية، فيما لم تعترف الصين بقرار التحكيم.

المصدر: وكالات