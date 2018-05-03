البنتاغون يمنع استخدام هواتف صينية لأسباب أمنية

منعت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، استخدام علامتين تجاريتين للهواتف المحمولة وأجهزة "المودم" الصينية الصنع في القواعد العسكرية الأمريكية، لأسباب أمنية.

وقال المتحدث باسم البنتاغون، ديف ايستبورن، إنه يتم الآن إزالة منتجات "هواوي" و"ZTE" من سلسلة المتاجر الثلاثة التي تديرها وزارة الدفاع في جميع أنحاء العالم.

وأضاف إيستبورن: "أجهزة هواوي وZTE الصينية قد تشكل خطرا غير مقبول على موظفي الإدارة، ومعلوماتهم ورسائلهم، وذلك بالنظر إلى المخاوف الأمنية المرتبطة بهذه الأجهزة، وكما عبّر عن ذلك كبار مسؤولي الاستخبارات الأمريكية، لم يكن من الحكمة أن تستمر خدمات التبادل التابعة للإدارة في بيع هذه المنتجات لموظفينا".

وكان مسؤولون أمريكيون قد أعربوا في وقت سابق عن مخاوفهم من إمكانية تصميم هذه الهواتف للسماح بوصول الحكومة الصينية إليها والتجسس على الأمريكيين.

وتعد شركة "هواوي" ثالث أكبر صانع للهواتف الذكية في العالم، بعد شركتي أبل وسامسونغ، وأكبر مصنع لمعدات الاتصالات.

المصدر: وكالات