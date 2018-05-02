أرمينيا.. زعيم المعارضة يدعو أنصاره لإيقاف المظاهرات

دعا زعيم المعارضة في أرمينيا نيكول باشينيان أنصاره إلى وقف الاحتجاجات، مؤكدا نيله تأييد القوى السياسية الأربع الموجودة في البرلمان لانتخابه رئيسا للوزراء في الـ 8 من مايو الجاري.

وقال باشينيان أمام عشرات الآلاف من أنصاره في ساحة الجمهورية في وسط العاصمة يريفان: "قالت كل الكتل البرلمانية إنها ستدعم ترشحي. تم تسوية القضية".

وطلب زعيم المعارضة الأرمينية الذي يقود الاحتجاجات في أرجاء أرمينيا منذ الـ 13 أبريل الماضي، من أنصاره العودة إلى منازلهم و"الاستراحة"، معلنا أن موعده المقبل معهم سيكون بعد 6 أيام، وقال: "في الثامن من أيار/مايو سنكون 500 ألف هنا وسنعلن انتصارنا".

وفشل باشينيان أمس في نيل غالبية في البرلمان الأرمني لانتخابه رئيسا للوزراء، بعد أن صوت الحزب الجمهوري الذي يملك أكثرية نيابية ضده، في الوقت الذي لم يرشح الحزب فيه أحدا لهذا المنصب.

وبحسب تقديرات وكالة "فرانس برس" فقد عمد عشرات الآلاف من المتظاهرين، إلى شل الحركة في يريفان عبر قطع الطرق وخطوط المترو والقطارات، بعدما دعا زعيم المعارضة إلى عصيان مدني احتجاجا على رفض انتخابه.

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المصدر: أ ف ب

علي الخطايبة