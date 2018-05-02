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رويترز: إغلاق شركة "كامبريج أناليتيكا" بعد فضيحة تسريب بيانات مستخدمي "فيسبوك"

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رويترز: إغلاق شركة
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يتبع..

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