إغلاق شركة "كامبريج أناليتيكا" بعد فضيحة تسريب بيانات مستخدمي "فيسبوك"

أغلقت مجموعة SCL Group البريطانية المالكة لشركة "كامبريج أناليتاكا" مقارها في الولايات المتمحدة على خلفية فضيحة تسريب بيانات شخصية لمستخدمي "فيسبوك".

ولدى SCL Group و"كامبريج أناليتيكا" مقار في لندن ونيويورك وواشنطن وأرلينغتون.

وفي 11 أبريل، استقال القائم بأعمال مدير "كامبريج أناليتيكا"، بعد إبعاد المدير السابق، ألكسندر نيكس، من منصبه بتهمة استخدام البيانات الشخصية التابعة لأكثر من 50 مليون مشارك في "فيسبوك" أثناء حملة الانتخابات الرئاسية الأمريكية في 2016 بشكل ساهم في فوز الرئيس الحالي دونال ترامب في السباق الانتخابي.

المصدر: وكالات

إينا أسالخانوفا