المفوضية الأوروبية تقدم مقترحا جديدا لليتوانيا لإغلاق محطتها النووية الوحيدة

اقترحت المفوضية الأوروبية تخصيص 552 مليون يورو لإغلاق محطة "إغنالينا" لتوليد الطاقة النووية الوحيدة في ليتوانيا، وفي دول البلطيق عموما.

وأوضحت وزارة الطاقة في ليتوانيا أن المقترح الجديد من المفوضية الأوروبية لبلادها يقضي بتخصيص المبلغ المذكور بين أعوام 2021-2027.

وعلق وزير الطاقة الليتواني، جيغيمانتاس فايتشوناس، على المقترح بالقول إنه "يمثل منطلقا صلبا للمفاوضات اللاحقة مع دول الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي بشأن تمويل إغلاق المحطة"، علما أن السلطات الليتوانية كانت قد طلب من بروكسل 770 مليون يورو لذلك لفترة 2014-2020.

ويقدر التكلفة الإجمالية لمشروع تفكيك المحطة بـ3 مليارات يورو، ومن المخطط إتمام عمليات التفكيك بحلول العام 2038.

ويشكل إغلاق محطة "إغنالينا" أحد شروط انضمام ليتوانيا للاتحاد الأوروبي، وتنفيذا لطلب بروكسل أوقفت ليتوانيا عمل المحطة في ديسمبر 2009.

ومن المتوقع أن تكتمل أعمال بناء المجمع لتخزين النفايات المشعة الصلبة والنفيات المنخفضة الإشعاع ذات المدى القصير من التخزين، وتبدأ إنشاء مخزن للنفايات المشاعة القصيرة والمتوسطة المدى، في العام الجاري.

المصدر: نوفوستي

إينا أسالخانوفا