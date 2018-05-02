السفير تيتورينكو: ضربوني بالجزمات العسكرية على رأسي في مطار الدوحة !!

كشف فلاديمير تيتورينكو السفير الروسي السابق لدى قطر تفاصيل الاعتداء عليه في مطار الدوحة عام 2011.

وقال السفير تيتورينكو إن موظفي الجمارك في مطار الدوحة حاولوا تعريض البريد الدبلوماسي الذي كان بحوزته للكشف، وانتهت هذه المحاولات بالاعتداء عليه بالضرب المبرح بالجزمات العسكرية على رأسه.

وجاء في التقرير الطبي: "تمزق في الشبكية بسبب إصابة ناتجة عن ضربات في الرأس".

ما سبب الاعتداء؟ ومن كان يقف وراءه؟ ومن كان المستفيد من هذه الحادثة غير المسبوقة في تاريخ العلاقات الديبلوماسية في العصر الحديث؟

لمعرفة تفاصيل هذا الحادث تابعوا الزميل خالد الرشد من برنامج "رحلة في الذاكرة" في حلقة ثانية حول هذا الموضوع عند الساعة 23:30 بتوقيت موسكو اليوم.

برنامج رحلة في الذاكرة (الحلقة الأولى من لقاء السفير فلاديمير تيتورينكو)