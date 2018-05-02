الحزب الحاكم : أرمينيا ستحصل على رئيس وزراء في 8 مايو

أعلن رئيس الكتلة البرلمانية لـ"حزب أرمينيا الجمهوري" الحاكم، فاغرام باغداساريان، أن الحزب سيؤيد أي مرشح لمنصب رئيس الوزراء يدعمه ثلث نواب البرلمان، خلال جولة التصويت في 8 مايو.

وأضاف باغداساريان للصحفيين اليوم: "لن نقدم مرشحا من حزبنا، ففي 8 مايو ستحصل أرمينيا على رئيس للوزراء".

وحث باغداساريان المواطنين المشاركين في حملة العصيان المدني التي دعا إليها زعيم المعارضة، نيكول باشينيان، إلى العودة إلى المسار القانوني وإخلاء المرافق التي احتجزها المحتجون، وبينها الأوتوستراد المؤدي إلى مطار "زفارتنوتس" الدولي في العاصمة يريفان والمطار نفسه، والسكك الحديدية والمترو، إضافة إلى الطرق بالعاصمة وأنحاء البلاد.

ويأتي هذا التصريح غداة رفض البرلمان الأرميني التصويت لصالح زعيم المعارضة، نيكول باشينيان، لمنصب رئيس الوزراء.

المصدر: سبوتينك

إينا أسالخانوفا