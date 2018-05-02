مقتل شخصين جراء تحطم طائرة نقل عسكرية في ولاية جورجيا الأمريكية
Reuters Rafael Marchante
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أعلن سلاح الجو الأمريكي عن تحطم طائرة نقل عسكرية في ولاية جورجيا، اليوم الأربعاء، ما أسفر عن مقتل شخصين على الأقل ممن كان على متنها.
وتحطمت الطائرة وهي من طراز C-130 Hercules تابعة للحرس الجوي الوطني بالقرب من مطار مدينة سافانا، في الساعة 11:30، بحسب وكالة "أسوشيتد برس".
وقالت قناة WTOC المحلية في المدينة إن لا أقل من 5 أشخاص كانوا على متن الطائرة المنكوبة، فيما أكدت السلطات مقتل اثنين منهم.
There has been a plane crash at the intersection of Hwy 21 at Crossgate Rd. Roads will be shut down. Please avoid the area.— Chatham EMA (@ChathamEMA) 2 мая 2018 г.
Military c130 down at 21 and Gulfstream Rd. Avoid the area. 21 shut down until further notice. pic.twitter.com/6hUqwmkNUu— IAFF574 Savannah (@IAFF574) 2 мая 2018 г.
المصدر: وكالات
إينا أسالخانوفا
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