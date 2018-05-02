مقتل شخصين جراء تحطم طائرة نقل عسكرية في ولاية جورجيا الأمريكية

أعلن سلاح الجو الأمريكي عن تحطم طائرة نقل عسكرية في ولاية جورجيا، اليوم الأربعاء، ما أسفر عن مقتل شخصين على الأقل ممن كان على متنها.

وتحطمت الطائرة وهي من طراز C-130 Hercules تابعة للحرس الجوي الوطني بالقرب من مطار مدينة سافانا، في الساعة 11:30، بحسب وكالة "أسوشيتد برس".

وقالت قناة WTOC المحلية في المدينة إن لا أقل من 5 أشخاص كانوا على متن الطائرة المنكوبة، فيما أكدت السلطات مقتل اثنين منهم.

There has been a plane crash at the intersection of Hwy 21 at Crossgate Rd. Roads will be shut down. Please avoid the area. — Chatham EMA (@ChathamEMA) 2 мая 2018 г.

Military c130 down at 21 and Gulfstream Rd. Avoid the area. 21 shut down until further notice. pic.twitter.com/6hUqwmkNUu — IAFF574 Savannah (@IAFF574) 2 мая 2018 г.

المصدر: وكالات

إينا أسالخانوفا