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مقتل شخصين جراء تحطم طائرة نقل عسكرية في ولاية جورجيا الأمريكية

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مقتل شخصين جراء تحطم طائرة نقل عسكرية في ولاية جورجيا الأمريكية
Reuters Rafael Marchante
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أعلن سلاح الجو الأمريكي عن تحطم طائرة نقل عسكرية في ولاية جورجيا، اليوم الأربعاء، ما أسفر عن مقتل شخصين على الأقل ممن كان على متنها.

وتحطمت الطائرة وهي من طراز C-130 Hercules تابعة للحرس الجوي الوطني بالقرب من مطار مدينة سافانا، في الساعة 11:30، بحسب وكالة "أسوشيتد برس".

وقالت قناة WTOC المحلية في المدينة إن لا أقل من 5 أشخاص كانوا على متن الطائرة المنكوبة، فيما أكدت السلطات مقتل اثنين منهم.

المصدر: وكالات

إينا أسالخانوفا

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