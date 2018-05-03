ارتفاع عدد ضحايا تحطم طائرة نقل عسكرية أمريكية إلى 9 قتلى

أسفر تحطم طائرة النقل العسكرية الأمريكية C-130، في ولاية جورجيا عن مقتل جميع الأشخاص الـ9 الذين كانوا على متنها وفقا لما ذكرته قناة WSAV-TV التلفزيونية نقلا عن السلطات المحلية.

وأعلن سلاح الجو الأمريكي عن تحطم طائرة نقل عسكرية في ولاية جورجيا، يوم الأربعاء، وقال في بلاغ أولي أن الحادث أسفر عن مقتل 5 أشخاص على الأقل ممن كانوا على متنها.

وتحطمت الطائرة وهي من طراز C-130 Hercules تابعة للحرس الجوي الوطني بالقرب من مطار مدينة سافانا، في الساعة 11:30، بحسب وكالة "أسوشيتد برس".

وقالت جينا بيلبو، وهي مسؤولة من مكتب شريف مقاطعة إيكنغهام: "على حد علمنا، لا يوجد ناجون".

وسقطت هذه الطائرة على الطريق السريع بعد وقت قصير من إقلاعها.

واعتبر ممثل الشرطة أنه بفضل معجزة حقيقية لم تكن هناك سيارات على الطريق في تلك اللحظة التي تحطمت فيها طائرة النقل العسكرية على هذا الطريق السريع.

وتعود الطائرة المنكوبة لشعبة طيران 156 التابعة للحرس الوطني الأمريكي في بورتوريكو. وعند تحطمها كانت في طريقها إلى قاعدة ديفيس مونتانا الجوية في ولاية أريزونا.

وطائرة هرقل C-130 هي طائرة نقل تكتيكية رئيسية، ليست فقط لسلاح الجو الأمريكي، ولكن أيضًا للعديد من الدول الغربية الأخرى. وهي قادرة على حمل حوالي 20 طنا.

ويجري تسليح بعض نماذجها بمدفع رشاش. وتم تصميم هذه الطائرة للنقل التكتيكي، وكذلك للإنزال المظلي للعسكريين مع معداتهم، وهي تتسع لأكثر من 90 جنديا أو نحو 60 مظليا.

The Latest: A Georgia Air National Guard spokesman says at least five people have died in a military plane crash near the Savannah, Georgia, airport. https://t.co/vX4v1NRhYK — The Associated Press (@AP) 2 мая 2018 г.

While performing a training mission, an U.S. C-130 "Hercules" cargo plane from the Puerto Rico Air National Guard crashed about 11:30 a.m. today near the Savannah Hilton Head International Airport with 5 people on board. (1/2) — National Guard (@USNationalGuard) 2 мая 2018 г.

Military c130 down at 21 and Gulfstream Rd. Avoid the area. 21 shut down until further notice. pic.twitter.com/6hUqwmkNUu — IAFF574 Savannah (@IAFF574) 2 мая 2018 г.

Local members currently on scene assisting with clean up. pic.twitter.com/lSuRcqTx56 — IAFF574 Savannah (@IAFF574) 2 мая 2018 г.

المصدر: وكالات

سعيد طانيوس