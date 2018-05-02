بومبيو يؤدي اليمين الدستورية وزيرا للخارجية الأمريكية

أكد وزير الخارجية الأمريكي الجديد مايك بومبيو خلال أدائه اليمين الدستورية اليوم الأربعاء أن كوريا الشمالية عليها أن تحمل على عاتقها مسؤولية تفكيك برنامجها لصنع أسلحة دمار شامل.

وقال بومبيو: "جهود بيونغ يانغ بشأن التخلي عن الأسلحة النووية لا تزال في بدايتها، ونتائجها مجهولة حتى الآن".

وتابع: "إننا متمسكون بتفكيك برامج كوريا الشمالية لصنع أسلحة الدمار الشامل بشكل لا رجعة فيه، وعليها أن تفعل ذلك على الفور".

واعتبر بومبيو أن لدى بلاده "فرصة لتغيير تاريخ الكوريتين".

المصدر: رويترز + RT

إينا أسالخانوفا