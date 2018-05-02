بومبيو يؤدي اليمين الدستورية وزيرا للخارجية الأمريكية
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أكد وزير الخارجية الأمريكي الجديد مايك بومبيو خلال أدائه اليمين الدستورية اليوم الأربعاء أن كوريا الشمالية عليها أن تحمل على عاتقها مسؤولية تفكيك برنامجها لصنع أسلحة دمار شامل.
وقال بومبيو: "جهود بيونغ يانغ بشأن التخلي عن الأسلحة النووية لا تزال في بدايتها، ونتائجها مجهولة حتى الآن".
وتابع: "إننا متمسكون بتفكيك برامج كوريا الشمالية لصنع أسلحة الدمار الشامل بشكل لا رجعة فيه، وعليها أن تفعل ذلك على الفور".
واعتبر بومبيو أن لدى بلاده "فرصة لتغيير تاريخ الكوريتين".
المصدر: رويترز + RT
إينا أسالخانوفا
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