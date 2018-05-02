ماكرون لرئيس وزراء أستراليا: أشكر زوجتك "اللذيذة"

أشعل تصريح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مواقع التواصل الاجتماعي، وحل محل نقاشات مسائل أكثر أهمية بحثها رئيس وزراء أستراليا مالكولم ترنبول مع ماكرون.

ووجه ماكرون الشكر لترنبول وزوجته لوسي على حسن استضافتهما، وقال: "أود أن أشكركما… أنت وزوجتك اللذيذة، على حفاوة الترحيب".

من جهته، قال إيان ديفيز، وهو مترجم مقيم في سيدني، "لا أعتقد أن ماكرون ارتكب خطأ في الترجمة؛ لأن الفرنسي لا يستخدم أبدا في لغته كلمة (لذيذ) لوصف شخص".

وأضاف: "ما كان يقصد أنها شخصية ساحرة… يمكنك أن تستخدم وصف – لذيذ- في الفرنسية عندما تتحدث عن الحلوى، وليس عن شخص".

وهذه ليست المرة الأولى التي يطغى فيها تصريح طائش، على القضايا الأهم، فقد أشاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خلال زيارة رسمية لفرنسا العام الماضي، بالسيدة الأولى بريجيت ماكرون، قائلا: إنها تحافظ على صحتها.

المصدر: وكالات