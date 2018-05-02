وصول سرب "أشباح" أمريكي إلى كوريا الجنوبية

أكدت كوريا الجنوبية الأربعاء وصول عدة مقاتلات أمريكية من طراز"إف 22 رابتور" وانتشارها على أراضيها في إطار مناورات جوية مشتركة، رغم التقارب بين الكوريتين.

وجاء إعلان سيئول الرسمي، بعدما نقلته الصحافة الكورية الجنوبية الأحد عن أن ثماني طائرات "إف 22" حطت في قاعدة عسكرية في غوانغجو جنوب شبه الجزيرة.

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وكانت صحيفة "شوسون إيلبو" في سيئول أوردت أن هذا الانتشار يهدف إلى زيادة الضغط على كوريا الشمالية قبل القمة التاريخية بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون.

كما ذكرت أن وصول طائرات "إف 22" قد يكون يهدف إلى تعزيز الأمن تحسبا لانعقاد القمة في بانمونجوم.

وأعلنت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية مؤخرا أن "ماكس ثاندر" تدريبات منتظمة كانت مقررة قبل وقت طويل من ورود مشروع القمة بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية".

ودعت وزارة الدفاع وسائل الإعلام إلى عدم "التكهن" بالنوايا وراء نشر هذه الطائرات.

ويأتي نشر الطائرات الأمريكية هذه في إطار التحضير لمناورات "ماكس ثاندر" الجوية المشتركة في 11 مايو الجاري والتي ستستمر لأسبوعين، بمشاركة حوالي مئة طائرة من البلدين.

المصدر: يونهاب

نتاليا عبدالله