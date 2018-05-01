مقاتلات "تايفون" البريطانية مستعدة لـ"صد عدوان محتمل" عند حدود روسيا الجنوبية

انضمت الطائرات المقاتلة البريطانية "تايفون" إلى قوات الشرطة الجوية التابعة لحلف الناتو التي تراقب السماء فوق البحر الأسود، لـ"تعزيز وتوسيع قدرات الناتو على الردع الدفاعي".

ومنح ممثلون عن الناتو تفويضا رسميا لطائرات "تايفون" البريطانية المتمركزة في قاعدة Mihail Kogalniceanu الجوية في جنوب رومانيا، للمشاركة في مهام شرطة الناتو الجوية في أجواء البحر الأسود، بحسب البيان الصادر عن سلاح الجو البريطاني، اليوم الثلاثاء.

واعتبر الجنرال روبين غارسيا سيرفيرت، قائد مركز العمليات الجوية المشتركة في قاعدة "توريخون" للناتو بإسبانيا، أن هذه الخطوة "تعبر عن قدرة وحدات الحلف على التفاعل وتبادل القدرات وتوحيدها، فضلا عن تكيف وتوسيع نطاق موقعنا للردع الدفاعي".

وأكد الجنرال الإسباني أن الناتو سيواصل جهوده الرامية إلى خلق مجال جوي موحد يلبي معايير الأمن عبر منطقة مسؤوليته.

بدوره، قال السفير البريطاني في رومانيا، بول بروميل، إن "مهمات الشرطة الجوية تضمن أن نكون قادرين على صد أي عدوان أو تهديد محتمل ضد الحلف بسرعة وكفاءة".

يشار إلى أن روسيا رصدت منذ بداية العام الجاري طائرات استطلاع تابعة للناتو نفذت عددا من التحليقات عند الحدود الغربية للبلاد، وفي يناير الماضي اقتربت الطائرة المسيرة الأمريكية RQ-4A Global Hawk أثناء تحليقها فوق مياة البحر الأسود، من سواحل شبه جزيرة القرم.

المصدر: موقع القوات الجوية البريطانية في الإنترنت + نوفوستي

إينا أسالخانوفا