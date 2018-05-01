الولايات المتحدة تمنح اللجوء لأول طيارة أفغانية

منحت الولايات المتحدة اللجوء، لنيولفر رحماني، أول امرأة أفغانية تقود طائرة، وأصبحت "رمزا" لنهوض النساء في أفغانستان، أثناء الحرب الأمريكية في بلادها.

وكانت نيلوفر رحماني قد أنهت في 2016، دورة تدريبية مدتها 15 شهرا مع القوات الجوية الأمريكية، وأعلنت أنها لا تريد العودة إلى بلادها خوفا على سلامتها، بحجة تلقيها تهديدات بالقتل.

وقالت رحماني بعد حصولها على حق اللجوء: "أنا سعيدة حقا وممتنة لجميع من عملوا على تحقيق ذلك.. كل ما أريده الآن هو العودة إلى حلمي بالطيران".

إقرأ المزيد

وكانت رحماني في الثامنة عشرة من عمرها عندما التحقت بالجيش الأفغاني، على أمل تحقيق حلمها الدائم بأن تصبح طيارا.

تجدر الإشارة إلى أن المتحدث باسم وزارة الدفاع الأفغانية وصف حينها، ما قامت رحماني، بأنه خيانة وأمر معيب، مشيرا إلى أن "ما قالته في الولايات المتحدة غير مسؤول ومفاجئ كان ينبغي أن تكون قدوة لغيرها من شباب أفغانستان. لقد خانت بلادها. هذا معيب".

المصدر: the wall street journal