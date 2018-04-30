برلين تؤكد ضرورة تفتيش وكالة الطاقة الذرية لبرنامج إيران النووي

أكد متحدث باسم الحكومة الألمانية أن برلين ستحلل المعلومات التي قدمتها إسرائيل عن أنشطة إيران النووية اليوم الاثنين، قائلة إن عمليات التفتيش يجب أن تبقى مستقلة.

ونقلت وكالة "رويترز"، عن المتحدث قوله: "من الواضح أن المجتمع الدولي يشكك في أن إيران تنفذ برنامجا نووية سلميا محضا".

وأضاف: "من أجل هذا السبب تم توقيع الاتفاق النووي في عام 2015 بما في ذلك تنفيذ اتفاق غير مسبوق مع نظام مراقبة قوي وشامل للوكالة الدولية للطاقة الذرية".

وأشار المتحدث إلى ضرورة الحفاظ على المراقبة المستقلة للتأكد من أن إيران تمتثل للاتفاق.

إقرأ المزيد

يشار إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أكد أن لدى إسرائيل 5 آلاف وثيقة تثبت أن طهران تواصل برنامجها النووي.

وقال نتنياهو خلال مؤتمر صحفي عقده لهذا الصدد، إن إسرائيل حصلت على معلومات كثيرة عن البرنامج النووي الإيراني تثبت مواصلة الإيرانيين لبرنامجهم النووي، مؤكدا أنها نقلت العمل النووي إلى موقع سري.

المصدر: وكالات