مقتل جندي أمريكي وإصابة آخر في أفغانستان  

أفاد الجيش الأمريكي اليوم الاثنين في بيان، بأن جنديا أمريكيا قتل وأصيب جندي آخر في اشتباك مع مسلحين شرقي أفغانستان.

وقال البيان العسكري الأمريكي إن الحالة الصحية للجندي الأمريكي المصاب مستقرة وهو حاليا يتماثل للشفاء في مستشفى مطار "باغرام".

وأضاف البيان أن عددا من قوات الأمن الأفغانية سقطوا ما بين قتيل وجريح في "الاشتباكات".

المصدر: رويترز

علي الخطايبة