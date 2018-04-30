 
مباشر

مقتل جندي أمريكي وإصابة آخر في أفغانستان  

أخبار العالم

مقتل جندي أمريكي وإصابة آخر في أفغانستان  
Reuters Nasir Wakif
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/k6e2

أفاد الجيش الأمريكي اليوم الاثنين في بيان، بأن جنديا أمريكيا قتل وأصيب جندي آخر في اشتباك مع مسلحين شرقي أفغانستان.

وقال البيان العسكري الأمريكي إن الحالة الصحية للجندي الأمريكي المصاب مستقرة وهو حاليا يتماثل للشفاء في مستشفى مطار "باغرام".

وأضاف البيان أن عددا من قوات الأمن الأفغانية سقطوا ما بين قتيل وجريح في "الاشتباكات".

المصدر: رويترز

علي الخطايبة

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة