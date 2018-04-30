بوتين يؤكد لنتنياهو موقف روسيا الثابت بضرورة التزام جميع أطراف صفقة النووي الإيراني بها

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، ضرورة الالتزام الكامل من جميع الأطراف، بخطة العمل الشاملة المشتركة بشأن البرنامج النووي الإيراني.

ووفقا لبيان صادر عن الكرملين، فقد ناقش الرئيس الروسي ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الوضع حول خطة العمل الشاملة المشتركة بشأن البرنامج النووي الإيراني، بما في ذلك مع الأخذ بعين الاعتبار البيان الذي أدلى به رئيس الوزراء الإسرائيلي اليوم الاثنين.

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وجاء في البيان: "أكد فلاديمير بوتين موقف روسيا أن الخطة، التي تعد ذات أهمية قصوى لضمان الاستقرار والأمن الدوليين، يجب أن تطبق بدقة من قبل جميع الأطراف".

وقال البيان إن بوتين ونتنياهو تبادلا وجهات النظر حول الوضع في منطقة الشرق الأوسط ككل، بما في ذلك تطور الوضع في سوريا.

المصدر: تاس