إسرائيل سترسل خبراء إلى ألمانيا وفرنسا لتقاسم المعلومات حول الأنشطة الإيرانية النووية المزعومة

أفاد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي نيامين نتنياهو بأن خبراء سيرسلون إلى ألمانيا وفرنسا لتقاسم المعلومات الاستخبارية حول الأنشطة الإيرانية النووية المزعومة التي أعلنها نتنياهو.

وذكر مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي في بيان أن نتنياهو تحدث اليوم هاتفيا مع كل من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، واتفق معهما على أنه سيرسل خلال الأيام المقبلة "طواقم مهنية بغية مقاسمة ألمانيا وفرنسا المعلومات الاستخبارية المفصلة التي حصلت عليها إسرائيل حول المساعي الإيرانية لامتلاك الأسلحة النووية".

المصدر: RT