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ماكرون يغرد باللغة الروسية بعد مكالمة مع بوتين

أخبار العالم

ماكرون يغرد باللغة الروسية بعد مكالمة مع بوتين
mir24.tv
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نشر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تغريدة في "تويتر" باللغة الروسية بعد مكالمته هاتفيا مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وأرفقها بمقطع فيديو يظهره وهو يتصل بحاوره.

وكتب ماكرون في التغريدة: "اتصال هاتفي مع فلاديمير بوتين لنبحث مجددا تطورات الوضع. يجب ألا تملك إيران أبدا الأسلحة النووية، لأن استقرار المنطقة والأمن الدولي يتوقف على ذلك. نعمل على المسألة مثلما نعمل على إحلال سلام عادل في سوريا".

ويظهر مقطع الفيديو القصير الذي نشره ماكرون بداية المكالمة مع بوتين التي أجراها اليوم الاثنين.

المصدر: حساب إيمانويل ماكرون في "تويتر"

إينا أسالخانوفا

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