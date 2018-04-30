ماكرون يغرد باللغة الروسية بعد مكالمة مع بوتين

نشر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تغريدة في "تويتر" باللغة الروسية بعد مكالمته هاتفيا مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وأرفقها بمقطع فيديو يظهره وهو يتصل بحاوره.

وكتب ماكرون في التغريدة: "اتصال هاتفي مع فلاديمير بوتين لنبحث مجددا تطورات الوضع. يجب ألا تملك إيران أبدا الأسلحة النووية، لأن استقرار المنطقة والأمن الدولي يتوقف على ذلك. نعمل على المسألة مثلما نعمل على إحلال سلام عادل في سوريا".

Телефонный разговор с Владимиром Путиным, для нового обсуждения состояния дел. Иран никогда не должен обладать ядерным оружием. От этого зависят стабильность региона и международная безопасность. Мы работаем над этим, как мы должны поработать и для справедливого мира в Сирии. https://t.co/eqHTq39x2F — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) April 30, 2018

ويظهر مقطع الفيديو القصير الذي نشره ماكرون بداية المكالمة مع بوتين التي أجراها اليوم الاثنين.

المصدر: حساب إيمانويل ماكرون في "تويتر"

إينا أسالخانوفا