بوتين وماكرون يدعوان إلى الحفاظ على خطة العمل الخاصة بالملف الإيراني

دعا الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والفرنسي إيمانويل ماكرون في مكالمة هاتفية بمبادرة من الجانب الفرنسي اليوم، إلى ضرورة الحفاظ على خطة العمل الخاصة بالاتفاق النووي مع إيران.

وقال الكرملين في بيان صدر عنه اليوم الاثنين، إن ماكرون أطلع نظيره الروسي على نتائج زيارته للولايات المتحدة وأن الجانبين ركزا على ما يحيط بالاتفاق النووي مع إيران.

ودعا ماكرون أثناء مؤتمره الصحفي المشترك مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مطلع الأسبوع الماضي، إلى العمل على تعديل الاتفاق النووي مع إيران ليشمل برنامج صواريخها الباليستية و"الحد من هيمنتها على المنطقة".

وأكد الرئيس الفرنسي أن بلاده ستبقى ملتزمة بالاتفاق النووي الإيراني ولن تنسحب منه ما لم يكن له بديل ثابت، فيما جدد ترامب رفضه للاتفاق النووي بصيغته الحالية، مؤكدا أنه سيعلن عن قراره تجاه الاتفاق في الثاني عشر من الشهر المقبل.

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وفي يوليو 2015، توصلت إيران والأعضاء الدائمين في مجلس الأمن الدولي وألمانيا، إلى اتفاق تسوية ملف طهران النووي، الذي تضمن رفع العقوبات الدولية والأمريكية والأوروبية عن إيران، مقابل تقليص الأخيرة برنامجها لتخصيب اليورانيوم.

وانتقد ترامب مرارا الصفقة مع إيران، معتبرا أنها لا تضمن عدم امتلاك طهران السلاح النووي في المستقبل، وأكد البيت الأبيض مؤخرا أن واشنطن حققت "تقدما كبيرا" في اتصالاتها مع فرنسا وبريطانيا وألمانيا حول مراجعة الاتفاق.

المصدر: وكالات