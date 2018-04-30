إسرائيل تدافع عن استخدامها الذخيرة الحية ضد المتظاهرين في غزة

ترافع محامو دولة إسرائيليون للدفاع عن استخدام الجيش الإسرائيلي للذخيرة الحية يوم الجمعة الماضي خلال تفريق مظاهرات فلسطينية على الحدود مع قطاع غزة.

وجاء دفاع المحامين ردا على التماسين قدمتهما منظمتا "عدالة" و"يشن دين" الحقوقيتان للتحقيق في مدى شرعية إطلاق الجيش الإسرائيلي النار لمواجهة الاحتجاجات الفلسطينية.

وقال المحامون في دفاعهم إن "قواعد اشتباك قوى الأمن في منطقة السياج الأمني الفاصل تتوافق مع القانون الإسرائيلي والقانون الدولي"، لافتين إلى أنه "لا يمكن اعتبار الاحتجاجات العنيفة مظاهرات مدنية عادية لأنها جزء من صراع مسلح بين حماس الإرهابية وإسرائيل".

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وقضت المحكمة بردّ الالتماسين المقدمين ضد إسرائيل، مشيرة إلى أن فرضيتهما "خاطئة وغير ملائمة، سواء من حيث صلتها بمضمون أوامر إطلاق النار، أو في ما يتعلق بطبيعة وجوهر الأحداث".

وقتل يوم الجمعة الماضي ثلاثة فلسطينيين وأصيب أكثر من 300 في مظاهرات جمعة "الشباب الثائر" قرب السياج الفاصل مع إسرائيل، حسب وزارة الصحة في غزة.

المصدر: موقع "تايم أوف إسرائيل"