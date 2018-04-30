وحدة الكوريتين تبدأ بتوحيد التوقيت

قررت بيونغ يانغ تقديم توقيتها 30 دقيقة ليتطابق مع التوقيت المحلي الذي تعتمده سيئول، وذلك في بادرة حسن نية بعد القمة بين الكوريتين يوم الجمعة الماضي.

وأكدت الوكالة الكورية الشمالية الرسمية للأنباء اليوم الاثنين، تصريحا صدر الأحد عن الرئاسة الكورية الجنوبية بأن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون أعلن خلال قمة بانمونجوم عن هذه البادرة، واعدا بإعادة التوقيت نفسه مع سيئول.

وقد عبّر كيم عن "تصميمه على توحيد الساعتين المحليتَين" في قرار يشكل "الخطوة العملية الأولى للمصالحة والوحدة الوطنية"، حسب الوكالة الكورية الشمالية.

بناء على ذلك، أصدر البرلمان الكوري الشمالي الاثنين قرارا بإعادة كوريا الشمالية التوقيت المحلي نفسه مع الجنوب وذلك ابتداء من السبت 5 مايو.

ومنذ 2015 لا تتشارك الكوريتان ذات التوقيت، ذلك أن الشمال كان أعلن بشكل مفاجئ وقتذاك أن كل الساعات في البلاد سيتم إرجاع عقاربها إلى ثلاثين دقيقة.

وأوضحت بيونغ يانغ في ذلك الحين أن قرارها جاء ليضع حدا للتوقيت الذي كان المستعمر الياباني قد فرضه منذ أكثر من قرن ومن أجل الاحتفال بالذكرى السنوية السبعين لتحرير كوريا من سلطة طوكيو.

ورحّب الناطق باسم الرئاسة في كوريا الجنوبية يون يونغ-تشان بهذه الخطوة الرمزية التي تعكس الرغبة في تحسين العلاقات بين البلدين.

المصدر: أ ف ب

متري سعيد