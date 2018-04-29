الاتحاد الأوروبي: على بريطانيا حل مشكلة الحدود مع إيرلندا

قال كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي في ملف بريكست ميشال بارنييه، إن بريطانيا عليها حل معضلة الحدود الإيرلندية، معتبرا أن الوقت قد حان لتجد لندن حلا لـ"تناقضاتها".

وأضاف بارنييه الذي وصل اليوم الأحد إلى إيرلندا في زيارة تستغرق 3 أيام، في حوار مع صحيفة "صنداي إنديبندنت" الإيرلندية: "اختارت المملكة المتحدة الخروج من السوق المشتركة ومن الاتحاد الجمركي. تريد استقلالية تنظيمية تامة وسياسة تجارية مستقلة، وفي الوقت نفسه لا تريد حدودا مع إيرلندا".

وتابع المسؤول الأوروبي قائلا: "لقد تسبب بريكست بمشكلة في إيرلندا وبالتالي فإن مسؤولية إيجاد حل عملي تقع على عاتق المملكة المتحدة"، مضيفا "لم نتلق حتى الآن أي حل عملي".

وأكد بارنييه على أهمية إيجاد حل للمشكلة الإيرلندية من أجل التوصل إلى اتفاق نهائي حول بريكست، موضحا أنه يجب تحقيق "تقدم كبير" بحلول يونيو موعد انعقاد قمة المجلس الأوروبي التي سيبحث القادة الأوروبيون خلالها إيجاد حل للقضية الإيرلندية.

وكانت السلطات البريطانية وافقت في مارس على خطة "مؤقتة" بشأن وضع الحدود مع إيرلندا تبقى إيرلندا الشمالية بموجبها ضمن الاتحاد الجمركي الأوروبي في حال لم يوجد حل أفضل.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية

علي الخطايبة