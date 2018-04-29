الحرس الثوري الإيراني: لن تستطيع أمريكا الاطلاع على قدراتنا العسكرية

أكد قائد القوات البحرية في الحرس الثوري الإيراني العميد علي فدوي، أن أمريكا لن تستطيع الاطلاع على قدرات بلاده العسكرية، إلا بعد فوات الأوان، وأنه لن يكون بمقدورها آنذاك فعل أي شيء.

وقال فدوي في حديث لوكالة "تسنيم": "استنادا للقرآن الكريم، فإن إعداد القوة هي أمر وواجب إلهي، ويمكننا القول إنه خلال الـ 34 عاما الماضية، فإننا لم نضيع أي يوم ولم نتقاعس أبدا أمام كسب وتطوير قدراتنا الدفاعية".

وأضاف: "أخفينا القسم الأعظم من القدرات الحربية للقوات البحرية الإيرانية".

ولفت العميد الإيراني إلى وجود 5 برامج لتطوير قدرات القوة البحرية خلال العام الجاري، وهي على الأصعدة "الملاحية والصاروخية والوحدات البحرية والإسناد الجوي، بالإضافة إلى الطائرات المسيرة".

وشدد فدوي على أن المجال الآخر الذي يجري الاهتمام به هو "تطوير القدرات الصواريخ الساحلية لإيران".

وقال فدوي إن "وحدات التدخل التابعة للقوة البحرية للحرس الثوري مستعدة لتنفيذ أي مهمة ولمواجهة أي تهديد محتمل من قبل الأعداء".

واختتم العميد فدوي كلامه بالتأكيد على أن وحدة الطائرات المسيرة تمتلك مجموعة واسعة من الطائرات من دون طيار، وهي مستعدة لتنفيذ أي نوع من العمليات.

المصدر: تسنيم