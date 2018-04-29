شجرة ترامب وماكرون تختفي من حديقة البيت الأبيض

أكدت صحيفة ديلي ميل، أن شتلة البلوط التي زرعها الرئيسين الأمريكي دونالد ترامب والفرنسي إيمانويل ماكرون في حديقة البيت الأبيض، اختفت من مكانها وظهر بدلا عنها عشب مصفر اللون.

ووفقا للصحيفة، فإن البيت الأبيض لم يعلق بعد على اختفاء الشجيرة من حديقته وظهور العشب المصفر مكانها.

Tree French President Macron gifted Trump during his state visit DISAPPEARS from the White House South Lawn https://t.co/VZwmGZmLIP — Daily Mail US (@DailyMail) 29 апреля 2018 г.

Пропажа дня. Посаженный американским и французским президентами саженец дуба исчез с лужайки Белого дома, пишет Daily Mail.

Есть подозрение, что рачительный Трамп уже готовит его для совместной высадки с Ким Чен Ыном😉 pic.twitter.com/99uINqWgWo — Юлия Витязева (@Vityzeva) 29 апреля 2018 г.

وكان الرئيس الفرنسي وزوجته بريدجيت زارا واشنطن، في الذكرى الـ 250 لقيام العلاقات بين الدولتين. وجلبا معهما شتلة البلوط من غابة بيلو الشهيرة، حيث وقعت أول معركة كبرى في عام 1918 بمشاركة الجنود الأمريكيين في الحرب العالمية الأولى.

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وعقب زرع الشتلة، كتب ماكرون على صفحته في تويتر: "منذ مائة عام، حارب الجنود الأمريكيون في فرنسا، في بيلو، لحماية استقلالنا، هذه البلوطة ستكون ذكرى في قلب البيت الأبيض حول هذه الصلة التي توحدنا".

المصدر: نوفوستي