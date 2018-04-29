ولايتي: إيران ستبقي على تسمية "الخليج الفارسي"

قال مستشار المرشد الأعلى الإيراني للشؤون الدولية علي أكبر ولايتي إن إيران ستبقي اسم "الخليج الفارسي" حسرة في قلوب من وصفهم بالمستعمرين وعملاء الاستكبار العالمي.

تصريح ولايتي جاء خلال حفل إزاحة الستار عن كتاب مصور عن "الخليج الفارسي" اليوم الأحد في طهران، حيث قدّر ولايتي أهمية نشر هذا الكتاب الذي وصفه بـ "الخالد".

وفي معرض حديثه عن أهداف وتطلعات "عملاء الاستكبار العالمي" والولايات المتحدة وإسرائيل وخلفيات سعيها إلى تغيير اسم الخليج قال ولايتي: "تغيير اسم هذا الخليج الفارسي أو تحريفه هو إثارة فتنة وعليهم أن يعلموا أن مسعاهم سيكون دون جدوى".

وبحسب المستشار الإيراني، فإن "الوثائق والتاريخ وخلفية الإيرانيين وكتابات المؤرخين من الفرس والعرب جميعها أوردت عبارة "البحر الفارسي" أو "الخليج الفارسي" وهذا هو الحال بالنسبة للخرائط الموجودة في المتاحف العالمية والإيرانية".

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واعتبر ولايتي أن إلحاح الجهات الأجنبية على تغيير هذا الاسم هو "مقدمة لتغيير الهوية تليها ادعاءات سيادية على الخليج الفارسي، فهؤلاء راغبون في السيطرة على آسيا الوسطى والمحيط الهندي".

ووصف ولايتي السعودية بأنها "منبر أمريكي صهيوني بريطاني يهتف بأفكار هذه الحكومات وتطلعاتها"، مؤكدا تصميم إيران على "عدم السماح بالمساس بهذا الاسم ليبق الخليج خليجا فارسيا إلى الأبد" حسب رأيه.

المصدر: إرنا

متري سعيد