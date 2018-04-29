مقتل 15 من داعش فى غارة أمريكية شرق أفغانستان

أعلنت الحكومة الأفغانية اليوم الأحد،عن مقتل ما لا يقل عن 15 مسلحا ينتمون إلى تنظيم داعش وحركة طالبان فى غارة أمريكية بطائرة بدون طيار فى إقليم (ننجارهار)، شرق أفغانستان.

ونقلت وسائل إعلام محلية عن مصادر في الجيش الأفغاني بيانا جاء فيه: "شنت القوات الأمريكية المتمركزة في أفغانستان غارة جوية على منطقة حسكة مينا أمس، أسفرت عن مقتل 15 مسلحا على الأقل، دون وقوع أية إصابات بين السكان المحليين".

وفى الوقت ذاته، أعلن مصدر في الجيش الأفغاني مقتل ما لا يقل عن ثلاثة مسلحين خلال اشتباك بين القوات الأفغانية ومسلحي طالبان في منطقة واتا بور فى إقليم كونار.

ولم تعلق الجماعات المسلحة المناهضة للحكومة الأفغانية، بما في ذلك طالبان وتنظيم داعش، على هذه الأنباء حتى الآن.

يأتي ذلك في الوقت الذي تجري فيه القوات الأفغانية عمليات مكافحة الإرهاب ضد حركة طالبان وتنظيم داعش وجماعات مسلحة أخرى في مختلف أقاليم البلاد.

المصدر: وكالات

نتاليا عبدالله