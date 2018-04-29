قمة الكوريتين لم تهمل المخطوفين اليابانيين

أعلن رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، أنه تم خلال قمة الكوريتين التي عقدت الجمعة الماضي التطرق إلى قضية اليابانيين المختطفين.

وأشار آبي إلى أن الرئيس الكوري الجنوبي مون جيه إن، طرح خلال اللقاء مع نظيره الشمالي كيم جونغ أون، قضية المواطنين اليابانيين الذين اختطفتهم المخابرات الكورية الشمالية.

وقال للصحفيين في ختام حديث هاتفي مع الرئيس الكوري الجنوبي: "أخبرني السيد مون، أنه تطرق خلال قمة الكوريتين إلى موضوع العلاقات بين اليابان وكوريا الشمالية ومشكلة المختطفين اليابانيين".

ورفض آبي الخوض في التفاصيل وأعرب عن شكره للرئيس الكوري الجنوبي لتنفيذه بإخلاص ما تم الاتفاق عليه للمساعدة في حل القضايا العالقة بين بيونغ يانغ وطوكيو.

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وفي صباح يوم الجمعة بدأت فعاليات القمة التاريخية بين الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون والرئيس الكوري الجنوبي مون جيه إن، على الخط الفاصل بين البلدين. وتم في ختام القمة، اعتماد بيان مشترك.

المصدر: نوفوستي

ادوارد سافين